Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств крупного пожара в автосервисе

Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в нежилом здании на севере Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.
Согласно предварительной информации ведомства, в здании автосервиса на улице Декабристов произошел пожар. В ходе крупного возгорания частично обрушилась кровля. Работу правоохранителей и специальных служб на местах координирует исполняющий обязанности Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов.
Ранее стало известно, что крупный пожар произошел в автосервисе на севере Москвы. Огнем на втором этаже здания заблокированы два человека