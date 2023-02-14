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Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств крупного пожара в автосервисе

Происшествия
Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств крупного пожара в автосервисе

Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в нежилом здании на севере Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Согласно предварительной информации ведомства, в здании автосервиса на улице Декабристов произошел пожар. В ходе крупного возгорания частично обрушилась кровля. Работу правоохранителей и специальных служб на местах координирует исполняющий обязанности Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел в автосервисе на севере Москвы. Огнем на втором этаже здания заблокированы два человека
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