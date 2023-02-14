Пригожин поблагодарил Вику Цыганову за помощь в обнаружении огневых точек противника

Таким образом бизнесмен прокомментировал видео, появившееся в Сети, на котором запечатлено, как российские бойцы используют колонки для выявления позиций противника. Судя по всему, патриотические песни Цыгановой особенным образом воздействуют на боевиков ВСУ, которые бездумно открывают огонь по источнику звука, выдавая тем самым свои позиции.