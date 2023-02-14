Пригожин поблагодарил Вику Цыганову за помощь в обнаружении огневых точек противника

Песни российской исполнительницы Вики Цыгановой отлично подходят для выявления огневых точек украинских националистов. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Таким образом бизнесмен прокомментировал видео, появившееся в Сети, на котором запечатлено, как российские бойцы используют колонки для выявления позиций противника. Судя по всему, патриотические песни Цыгановой особенным образом воздействуют на боевиков ВСУ, которые бездумно открывают огонь по источнику звука, выдавая тем самым свои позиции.
«Песни Вики Цыгановой – отличное тактическое средство для выявления огневых точек противника. Вика, спасибо Вам огромное», – отметил Пригожин.
Бизнесмен также передал певице пожелания бойцов, которые попросили написать еще несколько композиций, чтобы «разнообразить наживки для противника».