NYT: ВСУ могут готовить сдачу Артемовска

Запрет на въезд в Артемовск со стороны Украины для гражданских лиц может сигнализировать о том, что скоро ВСУ покинут город. Об этом пишет газета New York Times.
Как отмечает издание, подобное решение со стороны украинских властей может говорить только о том, что Киев не может обеспечить безопасность граждан даже в тех районах города, которые долгие месяцы считались относительно безопасными. Украинские источники сообщают, что ситуация в населенном пункте критическая.
Ранее со слов командира украинских войск с позывным «Мадьяр» стало известно, что с 13 февраля въезд в Артемовск для гражданских лиц будет закрыт. Попасть в город можно будет только по спецпропускам.
В то же время все больше появляется информации об успехах ЧВК «Вагнер» в данном населенном пункте. В понедельник, 13 февраля, стало известно, что «музыканты» начинают контролировать почти всю восточную часть города.