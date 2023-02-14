NYT: ВСУ могут готовить сдачу Артемовска

Как отмечает издание, подобное решение со стороны украинских властей может говорить только о том, что Киев не может обеспечить безопасность граждан даже в тех районах города, которые долгие месяцы считались относительно безопасными. Украинские источники сообщают, что ситуация в населенном пункте критическая.