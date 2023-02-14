Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

NYT: ВСУ могут готовить сдачу Артемовска

Армия
NYT: ВСУ могут готовить сдачу Артемовска

Запрет на въезд в Артемовск со стороны Украины для гражданских лиц может сигнализировать о том, что скоро ВСУ покинут город. Об этом пишет газета New York Times.

Как отмечает издание, подобное решение со стороны украинских властей может говорить только о том, что Киев не может обеспечить безопасность граждан даже в тех районах города, которые долгие месяцы считались относительно безопасными. Украинские источники сообщают, что ситуация в населенном пункте критическая.

Ранее со слов командира украинских войск с позывным «Мадьяр» стало известно, что с 13 февраля въезд в Артемовск для гражданских лиц будет закрыт. Попасть в город можно будет только по спецпропускам.

В то же время все больше появляется информации об успехах ЧВК «Вагнер» в данном населенном пункте. В понедельник, 13 февраля, стало известно, что «музыканты» начинают контролировать почти всю восточную часть города.
артемовск бахмут чвк вагнер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду