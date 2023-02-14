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Захарова: Запад пытается сломить волю сербского руководства

Политика
Захарова: Запад пытается сломить волю сербского руководства

США и Европейский союз пытаются заставить Сербию присоединиться к санкционному давлению на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Вашингтон и Брюссель не стремятся стабилизировать ситуацию в регионе. Сейчас главной задачей Запада является надлом воли сербского руководства с последующим принуждением его к антироссийским санкциям.

В Москве прекрасно понимают, каких усилий стоит Сербии сегодня продолжать сотрудничество с Россией, напомнила Захарова. Коллективный запад «из кожи вон лезет», чтобы разрушить вековую дружбу между двумя народами и принудить сербов присоединиться к санкционному давлению на Кремль.
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