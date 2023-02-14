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Шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари США после подрыва «Северных потоков»

Политика
Шеф ЦРУ Бернс метит в госсекретари США после подрыва «Северных потоков»

Шеф ЦРУ Уильям Бернс рассчитывает стать госсекретарем США и рассуждает над тем, поможет ли ему в этом участие в подрыве «Северных потоков». С таким мнением выступил американский журналист Сеймур Херш.

Он опубликовал статью о расследовании диверсии на российских газопроводах, в результате чего виновниками названы администрация США и власти Норвегии. Херш уверен, что Бернс стремится к должности госсекретаря после теракта.

Ранее евродепутат Гуннар Бек заявил, что Вашингтон устроил диверсию на «Северных потоках», так как выступает против экономического сотрудничества между Москвой и Берлином. При этом страны Запада не заинтересованы в расследовании диверсии, передает РИАМО.
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