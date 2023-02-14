«Именно этот борт»: Пригожин подтвердил атаку Су-24 украинской ПВО

Евгений Пригожин подтвердил распространяемую в СМИ информацию о том, что средствами ПВО противника был сбит самолет Су-24, на котором ранее он записывал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комментарий предпринимателя публикует пресс-служба компании «Конкорд».
За разъяснениями к Пригожину обратились журналисты издания Live24. По его словам, пилоту удалось успешно выполнить боевое задание и приземлить горящий самолет.
«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала», — ответил Пригожин журналистам.
Напомним, Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после завершения боевого вылета на сверхзвуковом бомбардировщике Су-24. Бизнесмен подчеркнул, что если у Зеленского появится желание, он готов встретиться с ним в небе. В тот же полет в составе экипажа ЧВК «Вагнер» предприниматель нанес удары по позициям Вооруженных сил Украины, которые располагались в Бахмуте (Артемовске). Боевой вылет бизнесмена был осуществлен в ночь на 6 февраля.