«Именно этот борт»: Пригожин подтвердил атаку Су-24 украинской ПВО

Напомним, Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после завершения боевого вылета на сверхзвуковом бомбардировщике Су-24. Бизнесмен подчеркнул, что если у Зеленского появится желание, он готов встретиться с ним в небе. В тот же полет в составе экипажа ЧВК «Вагнер» предприниматель нанес удары по позициям Вооруженных сил Украины, которые располагались в Бахмуте (Артемовске). Боевой вылет бизнесмена был осуществлен в ночь на 6 февраля.