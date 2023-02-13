Байден поручил межведомственной группе проанализировать феномен НЛО

Оснований утверждать о внеземном происхождении перехваченных ранее над Канадой, Аляской и озером Гурон объектов в Вашингтоне не видят, уточнил чиновник. По его словам, в США надеются выяснить, что сбито на севере, когда поисковые группы доберутся до обломков.