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Байден поручил межведомственной группе проанализировать феномен НЛО

Политика
Байден поручил межведомственной группе проанализировать феномен НЛО

Президент США Джо Байден дал межведомственной группе поручение провести углубленный анализ феномена НЛО после недавних инцидентов. Об этом сообщил координатор страткоммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Межведомственной группе поручено изучить «политические импликации обнаружения, анализа и утилизации» неопознанных воздушных объектов, представляющих риски «с точки зрения безопасности».

Феномен НЛО давно известен, но до Байдена власти США не предпринимали серьезных попыток его глубокого изучения и объяснения. Теперь в стране пытаются лучше разобраться в этом вопросе, добавил Кирби.

Оснований утверждать о внеземном происхождении перехваченных ранее над Канадой, Аляской и озером Гурон объектов в Вашингтоне не видят, уточнил чиновник. По его словам, в США надеются выяснить, что сбито на севере, когда поисковые группы доберутся до обломков.
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