Байден поручил межведомственной группе проанализировать феномен НЛО

Президент США Джо Байден дал межведомственной группе поручение провести углубленный анализ феномена НЛО после недавних инцидентов. Об этом сообщил координатор страткоммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
Межведомственной группе поручено изучить «политические импликации обнаружения, анализа и утилизации» неопознанных воздушных объектов, представляющих риски «с точки зрения безопасности».
Феномен НЛО давно известен, но до Байдена власти США не предпринимали серьезных попыток его глубокого изучения и объяснения. Теперь в стране пытаются лучше разобраться в этом вопросе, добавил Кирби.
Оснований утверждать о внеземном происхождении перехваченных ранее над Канадой, Аляской и озером Гурон объектов в Вашингтоне не видят, уточнил чиновник. По его словам, в США надеются выяснить, что сбито на севере, когда поисковые группы доберутся до обломков.