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Журналист Херш назвал подрыв «Северных потоков» невообразимой глупостью со стороны США

Политика
Журналист Херш назвал подрыв «Северных потоков» невообразимой глупостью со стороны США

Диверсии на «Северных потоках» стали невероятной глупостью со стороны США, так как вынуждают Европу к тесным экономическим связям с Пекином. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, передает War Nerd.

По словам публициста, Европа впадет в полную зависимость от возобновляемых источников энергии. Подрыв российских газопроводов он назвал невообразимой глупостью со стороны Белого дома и президента США Джо Байдена.

Американский лидер руководствовался политическими причинами и пытался предотвратить отказ ФРГ поддерживать Киев ради получения российского газа. По его словам, Байден жаждет войны.
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