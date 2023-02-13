Журналист Херш назвал подрыв «Северных потоков» невообразимой глупостью со стороны США

Диверсии на «Северных потоках» стали невероятной глупостью со стороны США, так как вынуждают Европу к тесным экономическим связям с Пекином. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, передает War Nerd.
По словам публициста, Европа впадет в полную зависимость от возобновляемых источников энергии. Подрыв российских газопроводов он назвал невообразимой глупостью со стороны Белого дома и президента США Джо Байдена.
Американский лидер руководствовался политическими причинами и пытался предотвратить отказ ФРГ поддерживать Киев ради получения российского газа. По его словам, Байден жаждет войны.