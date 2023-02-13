Канада вслед за Францией призвала своих граждан покинуть Белоруссию незамедлительно

Канада вслед за Францией призвала своих граждан не посещать Белоруссию. Об этом говорится в сообщении канадского МИД.
Граждане страны должны избегать любых поездок в республику. Подчеркивается, что существует риск «произвольного применения местных законов», а также вооруженного конфликта между РФ и Украиной.
МИД Канады уточняет, что возможности посольства Канады по оказанию консульских услуг «крайне ограничены». Оттава призвала граждан уезжать коммерческим путем.
Ранее МИД Франции призвал своих граждан покинуть Белоруссию. Уезжать из республики желательно по трассам через Литву, Польшу или Латвию. Об этом информирует РИАМО.