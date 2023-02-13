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Захарова назвала Европу «королевством кривых зеркал» из-за отмены концертов Мацуева

Политика
Захарова назвала Европу «королевством кривых зеркал» из-за отмены концертов Мацуева

Современная Европа является королевством кривых зеркал. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену концертов российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Италии.

В своем частном Telegram-канале Захарова написала, что просвещенная Европа на песенном фестивале в Сан-Ремо транслирует «политическую белиберду» президента Украины Владимира Зеленского. В это же время великого пианиста Мацуева обвиняют в политизированности и в итоге отменяют.

Ранее стало известно, что запланированные на май 2023 года в Италии концерты российского артиста не состоятся. За это выступили мэры городов Брешиа и Бергамо после того, как к ним обратился посол Украины Ярослав Мельник.
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