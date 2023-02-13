Приезжайте сюда, посмотрите в глаза детей: Милонов в Верхнеторецком призвал отказаться от модных «шмоток»

Я сейчас нахожусь на краю поселка Верхнеторецкое, там за лесочком поле и город Нью-Йорк. Там уже стоят войска фашистов, украинские вооруженные силы. Дети здесь каждый день под обстрелами. Приезжайте, посмотрите в их глаза. Возможно вы передумаете и посчитаете мерзким и недопустимым негодяйством покупать то, что вы покупали раньше. Виталий Милонов в своей авторской колонке для ФАН предложил переосмыслить материальные вещи и задуматься о жизни людей на передовой.
Авторская колонка Виталия Милонова.
— Здесь особое место. Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто принимает участие в нашей общей победе. Кто-то, как мы, отправился воевать сюда на фронт, кто-то собирает детские подарки и рюкзаки, кто-то памперсы и медикаменты. Это значит, что страна живет единой идеей, одним целым.
— Мы живем ради победы и хочется задуматься, глядя на многие московские, петербургские бутики, которые жадно скупают и очень переживают, что новые бренды отказались поставлять новинки в Россию. Неужели, вы считаете морально допустимым сейчас тратить сотни тысяч рублей на тряпки, на шмотки, которые вы выкинете, надев пару-тройку раз?
— Приезжайте сюда, посмотрите на людей, которые здесь живут, и тогда может быть что-то у вас екнет, вы передумаете тратить огромные деньги вместо добра на какое-то шмотье.