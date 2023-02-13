Приезжайте сюда, посмотрите в глаза детей: Милонов в Верхнеторецком призвал отказаться от модных «шмоток»

Я сейчас нахожусь на краю поселка Верхнеторецкое, там за лесочком поле и город Нью-Йорк. Там уже стоят войска фашистов, украинские вооруженные силы. Дети здесь каждый день под обстрелами. Приезжайте, посмотрите в их глаза. Возможно вы передумаете и посчитаете мерзким и недопустимым негодяйством покупать то, что вы покупали раньше. Виталий Милонов в своей авторской колонке для ФАН предложил переосмыслить материальные вещи и задуматься о жизни людей на передовой.