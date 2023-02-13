Глава Ярославской области Евраев сообщил о ликвидации горения на газопроводе

Спасатели ликвидировали горение газа в месте разрыва магистрального газопровода «Ухта – Торжок – 3» в Мышкинском районе Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Серьезный взрыв прогремел в Ярославской области. Инцидент произошел на газопроводе из-за его разрыва. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС России.
Установлено, что разрыв газопровода достиг диаметра примерно в один метр. Обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия.