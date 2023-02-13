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Глава Ярославской области Евраев сообщил о ликвидации горения на газопроводе

Происшествия
Глава Ярославской области Евраев сообщил о ликвидации горения на газопроводе

Спасатели ликвидировали горение газа в месте разрыва магистрального газопровода «Ухта – Торжок – 3» в Мышкинском районе Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

Серьезный взрыв прогремел в Ярославской области. Инцидент произошел на газопроводе из-за его разрыва. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС России.

Установлено, что разрыв газопровода достиг диаметра примерно в один метр. Обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия.
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