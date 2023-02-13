Аналитик Гривач: энергетический кризис в Евросоюзе может начаться к концу года

Еврокомиссия 13 февраля опубликовала экономический прогноз, согласно которому Евросоюз может столкнуться с ростом цен на газ и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме. Это общее место рассуждений о ситуации с энергобезопасностью в ЕС, отметил Гривач. По его словам, подготовка к следующей зиме и ее прохождение будут сложнее, чем в текущем отопительном сезоне.