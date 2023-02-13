Аналитик Гривач: энергетический кризис в Евросоюзе может начаться к концу года

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач допустил начало энергетического кризиса в ЕС к концу 2023 года. Мнением аналитик поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Еврокомиссия 13 февраля опубликовала экономический прогноз, согласно которому Евросоюз может столкнуться с ростом цен на газ и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме. Это общее место рассуждений о ситуации с энергобезопасностью в ЕС, отметил Гривач. По его словам, подготовка к следующей зиме и ее прохождение будут сложнее, чем в текущем отопительном сезоне.
Европейские хранилища газа в 2022 году в значительной степени были заполнены к концу лета. Российский газ тогда поступал в гораздо больших количествах, чем сейчас, объяснил аналитик. Аномально теплая зима и остановкой газоемких производств из-за высоких цен позволяет сократить расход энергоресурса. На ситуацию влияет и умеренный спрос на газ в Азии, уточнил Гривач.
Однако отопительный сезон не закончен. Кроме того, на рынок возвращается КНР, чья экономика в прошлом году была скованна ковидными ограничениями. В перспективе столкнуться с проблемами могут все страны Евросоюза, поскольку европейский рынок достаточно интегрирован, предупредил аналитик.