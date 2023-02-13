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Демонстранты забросали здание парламента Албании пиротехникой

Политика
Демонстранты забросали здание парламента Албании пиротехникой

Во время протеста перед парламентом в Тиране демонстранты забросали здание пиротехникой, а также пытались оттеснить кордон полиции. Об этом сообщает издание Albanian Daily news.

Протестующий собрались возле здания парламента по призыву бывшего президента и экс-премьера от партии демократов Сали Бериша. Он обвиняет текущего премьера и лидера правящей партии социалистов Эди Раму в коррупции, связях с преступностью и обнищании народа.

Сообщается, что полиция оцепила здание парламента, однако демонстранты попытались ее оттеснить. В правоохранителей летели петарды, а протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставка Рамы.
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