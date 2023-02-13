Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 1 по 13 февраля

В отличие от Брянской и Курской областей список обстрелов стал пополняться в первый же день месяца, когда снаряды попали по селу Новостроевка, причинив незначительные разрушения в трех частных домах. Также была повреждена хозпостройка и сельхозтехника одного из фермерских предприятий.