Пока Киев находится в ожидании поставок бронетехники и дальнобойных ракет, подразделения ВСУ продолжают обстреливать территорию Российской Федерации, используя доступные виды вооружений.
На протяжении первых двух недель февраля украинские формирования наносили удары по Брянской, Курской и Белгородской областям, а также пытались запускать БПЛА вглубь территории России.
Брянская область
В течение двух недель ВСУ трижды пытались атаковать Брянщину, используя беспилотники и ракетное вооружение. Однако эти попытки были пресечены грамотными и слаженными действиями расчетов ПВО.
Первая попытка состоялась 3 февраля. В этот день около 5 утра ВСУ выпустили пять ракет по территории Стародубского муниципального округа. Все они были перехвачены. Как сообщил губернатор области Александр Богомаз, жертв и разрушений удалось избежать.
Следующую массированную атаку с использованием БПЛА украинская армия предприняла 9 февраля. В этот день в небе Стародубского района было уничтожено по меньшей мере девять летательных аппаратов противника.
Обломки одного из сбитых беспилотников упали на строящийся дом, причинив разрушения.
На следующий день украинские силовики вновь попытались испытать на прочность расчеты ПВО, запустив в направлении Брянского района БПЛА. Его постигла участь предшественников.
Позже в этот же день ВСУ выпустили около 10 ракет из РСЗО HIMARS по Суземскому району. В результате повреждения получили несколько домов в селе Зерново.
В субботу 11 февраля ВСУ решили изменить тактику, обстреляв из минометов Суземский район.
«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома. После проведения оперативных мероприятий оценочная комиссия проведет работы по оценке ущерба», — сообщил губернатор Богомаз.
Курская область
В Курской области начало месяца также было неспокойное. Уже 3 февраля ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе, выпустив по нему пять снарядов. Обстрел велся по зернохранилищу одного из сельхозпредприятий, которое получило существенные повреждения.
Также было нарушено энергоснабжение в самом Николаево-Дарьино и соседнем селе Свердликово.
В воскресенье, 5 февраля, украинские формирования обстреляли село Горналь Суджанского района, повредив линию электроснабжения и одно из домовладений.
8 февраля ВСУ «работали» по подстанции в поселке Теткино, выпустив по ней не менее восьми снарядов. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, в результате обстрела были обесточены Теткино и село Попово-Лежачи.
В субботу, 11 февраля украинские боевики обстреляли бригаду строителей, работавшую в селе Гуево.
«К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь. В ближайшее время вертолётом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу», — сообщил губернатор Старовойт.
В начале нынешней недели под удар украинских военных попало село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитали шесть прилётов, один из снарядов не разорвался. На месте работают взрывотехники и ремонтные бригады, которые устраняют последствия обстрела. Жертв удалось избежать.
Белгородская область
Наибольшая активность ВСУ была зафиксирована на Белгородском направлении. Здесь обстрелы со стороны Украины фиксировались практически ежедневно и, к сожалению, не обошлось без жертв среди мирных граждан.
В отличие от Брянской и Курской областей список обстрелов стал пополняться в первый же день месяца, когда снаряды попали по селу Новостроевка, причинив незначительные разрушения в трех частных домах. Также была повреждена хозпостройка и сельхозтехника одного из фермерских предприятий.
В следующий раз киевские военные обстреляли Белгородчину 4 числа. В этот день под удар попало промышленное предприятие в Борисовском районе и поселок Красное в Шебекинском городском округе. В обоих случаях обошлось без жертв, однако были причинены разрушения жилых и производственных помещений.
В воскресенье, 5 февраля система ПВО сбила две ракеты над Валуйским городским округом. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Не следующий день в результате обстрела села Казинка в Валуйском округе погибла 70-летняя местная жительница.
9 февраля ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов. Под огонь националистов попало село Муром Шебекинского городского округа, где снаряды легли возле Дома культуры и школы. Досталось и частным домам.
Прилеты были зафиксированы и на хуторе Балки. Там была повреждена летняя кухня одного из домовладений.
Пытались ВСУ нанести удар и по Грайворонскому городскому округу, однако результативно сработали расчеты зенитных комплексов, сбившие три ракеты.
Наиболее сложным днем для Белгородчины стала суббота, 11 февраля. Удар на себя приняли на себя населенные пункты Шебекинского городского округа. Здесь в течение дня под обстрел попали Села Муром и Новая Таволжанка. Там были повреждены производственные корпуса предприятий.
Дважды ВСУ открывали огонь по городу Шебекино. В результате трое человек получили ранения.
«По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести. По разрушениям: три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в 3 машинах», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Начало нынешней недели также ознаменовалось обстрелом со стороны Украины. Вновь под прицел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В поселке Красное осколки снарядов повредили фасад и остекление школы. Предварительно, жертв удалось избежать.
Необходимо констатировать, что Киев не ограничивает себя в обстрелах российской территории и можно ожидать, что после поставок обещанных Западом вооружений география ударов расширится.