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МЧС: причиной пожара на газопроводе в Ярославской области стал разрыв соединения

Происшествия
МЧС: причиной пожара на газопроводе в Ярославской области стал разрыв соединения

Причиной пожара на газопроводе в Ярославской области послужило негерметичное соединение. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Взрыв произошел на резервной ветке района. Угроз для газоснабжения области нет.

«Пожар на газопроводе в Ярославской области произошел из-за разрыва в соединении береговой части и подводной», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее поступила информация о взрыве на газопроводе в Мышкинском районе области недалеко от села Еремейцево. Отмечается, что противоаварийной системе удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. На данный момент горение потушено.
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