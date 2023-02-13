МЧС: причиной пожара на газопроводе в Ярославской области стал разрыв соединения

Причиной пожара на газопроводе в Ярославской области послужило негерметичное соединение. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.
Взрыв произошел на резервной ветке района. Угроз для газоснабжения области нет.
«Пожар на газопроводе в Ярославской области произошел из-за разрыва в соединении береговой части и подводной», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее поступила информация о взрыве на газопроводе в Мышкинском районе области недалеко от села Еремейцево. Отмечается, что противоаварийной системе удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. На данный момент горение потушено.