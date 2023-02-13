Вассерман заявил, что Евросоюз «не захочет погибать из-за хотелок Польши»

Депутат добавил, что ядерная энергетика — это единственный шанс на выживание для очень многих стран Европейского союза, которые и так находятся в очень глубоком кризисе из-за повального увлечения «зеленой энергетикой», которая была очень популярна в ЕС еще несколько лет назад.