«Хотелки» поляков набили оскомину уже всем странам Евросоюза. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
Ранее посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава разочарована предварительным проектом десятого пакета санкций Евросоюза в отношении России. По его словам, тот оказался «ниже польских ожиданий», так как в нем не предусмотрены санкции в отношении Росатома, а также нет запрета импорта российских алмазов и исключения «Газпрома» из системы Upstream Emission Reduction.
«Польские ожидания в отношении России сводятся к мечте об уничтожении всего русского, так что любая реальная политика Запада в отношении РФ окажется ниже ожиданий Варшавы, — подчеркнул Вассерман. — Удовлетворять же польские «хотелки» за свой счет никто не хочет».
Депутат добавил, что ядерная энергетика — это единственный шанс на выживание для очень многих стран Европейского союза, которые и так находятся в очень глубоком кризисе из-за повального увлечения «зеленой энергетикой», которая была очень популярна в ЕС еще несколько лет назад.
«Так что они явно не захотят помирать, прекратив сотрудничество с «Росатомом» ради польских ожиданий. — заметил парламентарий. — Что же касается алмазов, то хорошо, представим, что Нидерланды не будут покупать их у нас для дальнейшей огранки. Мы можем делать это своими силами и продавать уже совершенно готовый продукт самостоятельно. Что, мы кстати, и делаем, просто в умеренных объемах по соглашению с фирмой De Beers».
Собеседник ФАН подчеркнул, что если Россия увеличит объемы обработки алмазов, перестав продавать «сырье» Нидерландам, огранщики в этой стране попросту разорятся.
«Так что польская позиция сводится к тезису «убейте себя, чтобы доказать, что любите нас», — заметил Вассерман. — Что-то мне подсказывает, что чем больше поляки будут высказывать свои «хотелки», тем меньше они будут удовлетворяться».
Ранее Вассерман опроверг влияние замедления вращения ядра Земли на землетрясение в Турции.