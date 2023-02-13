«Обучение гражданских лиц для нас в приоритете»: депутат ДНР высказался о партнерстве с «ЧВК Вагнер Центром»

Тельных отметил, что больше все его удивила открытость сотрудников центра и их готовность ответить на все вопросы. Депутату показали, как проходит обучение управлению БПЛА. Кроме того, ему наглядно продемонстрировали работу сотрудников центра по борьбе с распространением фейков о спецоперации.