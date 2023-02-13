«Обучение гражданских лиц для нас в приоритете»: депутат ДНР высказался о партнерстве с «ЧВК Вагнер Центром»

Депутат Народного Совета ДНР Сергей Тельных посетил «ЧВК Вагнер Центр» и поделился впечатлениями от экскурсии по зданию.
Тельных отметил, что больше все его удивила открытость сотрудников центра и их готовность ответить на все вопросы. Депутату показали, как проходит обучение управлению БПЛА. Кроме того, ему наглядно продемонстрировали работу сотрудников центра по борьбе с распространением фейков о спецоперации.
Во время беседы с журналистами ФАН Тельных отметил, что в ДНР необходимо создать такое же пространство как «ЧВК Вагнер Центр». В нем местных жителей могли бы обучить правильному обращению с остатками боеприпасов на территории республики.
«Я бы хотел, чтобы один из таких центров появился у нас в ДНР. В каком плане, пусть это будет называться по-другому. Пусть это будет не частная военная компания, но центр по обучению. Значит, один из проектов, получается, это обучение. Обучение гражданского населения в обращении с оружием, со взрывчатыми веществами», — заключил он.
Кроме того, депутат выразил надежду, что в скором будущем будут разработаны совместные проекты «ЧВК Вагнер Центра» с Донецкой Народной Республикой. Их реализацией специалисты займутся в ближайшее время.