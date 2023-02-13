Осторожно, Собчак в ЯRUS: Иван Добровольский рассказал телеведущей о преимуществах соцсети

Смогут ли блогеры заработать в социальной сети ЯRUS? Готова ли платформа к притоку миллионов новых пользователей и какие условия для них созданы? На эти и другие вопросы журналиста и телеведущей Ксении Собчак ответил руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский во время ее визита в офис компании.
Во время съемок авторской программы «Осторожно, Собчак!» собеседники затронули различные темы сферы IT. В том числе, поговорили об идее создания и перспективах развития ЯRUS.
«ЯRUS создала небольшая группа разработчиков из Нижнего Новгорода, которая переехала в Питер. Сначала думали о создании сервиса аналитики, потом начали разбираться в том, что интересует людей. Выяснилось, что большинство предпочитает объединяться вокруг смежных интересов. И чтобы соответствовать запросам пользователей, постепенно сервис перерос в социальную сеть», — рассказал руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский.
На сегодняшний день площадка готова предоставить блогерам удобные условия размещения контента и возможность заработать. Ежедневно все активные пользователи получают бонусы за активность, а создателей уникального видеоконтента ждет монетизация за просмотры.
«Теперь каждый блогер может получать достойное вознаграждение за просмотры своего видеоконтента и сюжетов. За видео от двух минут мы платим 50 рублей за каждую 1000 уникальных просмотров. Известные блогеры могут рассчитывать на дополнительные бонусы от ЯRUS. За 100 000 просмотров предусмотрено вознаграждение в размере полумиллиона рублей. За 1 млн просмотров — еще плюс 5 млн рублей. Совокупно получается достаточно достойная сумма», — подытожил Иван Добровольский.
При этом спикер отметил, что ЯRUS отличается высокой технологичностью и устойчивостью к высоким нагрузкам. В том числе, к увеличению аудитории социальной сети, а также к мощным кибератакам.
В завершение беседы руководитель социальной сети Иван Добровольский выразил уверенность, что будущее платформы — за развитием блогинга. Сегодня ЯRUS сосредоточится на разработке дополнительных сервисов для авторов контента, а именно, маркетплейса нативных интеграций.
Кроме того, в интервью поднимались такие острые вопросы, как утечка кадров в сфере информационных технологий, конкурентоспособность российского IT-продукта и его возможность заменить зарубежные соцсети, а также видеохостинги. Полную версию интервью смотрите в авторской программе «Осторожно, Собчак!».