Осторожно, Собчак в ЯRUS: Иван Добровольский рассказал телеведущей о преимуществах соцсети

Смогут ли блогеры заработать в социальной сети ЯRUS? Готова ли платформа к притоку миллионов новых пользователей и какие условия для них созданы? На эти и другие вопросы журналиста и телеведущей Ксении Собчак ответил руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский во время ее визита в офис компании.