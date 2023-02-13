Алексей Селиванов: польские наемники на Украине находятся в стране по приказу Варшавы

Варшава еще с 2014 года является одной из сторон конфликта на Украине. Польские подразделения не поднимают свой флаг открыто, лишь чтобы «соскочить», когда Киев проиграет. Об этом сообщил экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.
Участие польских наемников в боевых действиях не является проблемой. Такое объявление сделал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
По словам Селиванова, неудивительно, что польские власти не считают причастность своих граждан к украинскому конфликту чем-то из ряда вон выходящим. Ведь они действуют в векторе политики Варшавы.
«Поляки, как наемники, так и военнослужащие, которые по сути ничем от друг друга не отличаются, ибо получают выплаты больше, чем у украинских вояк, действуют не отдельно от Варшавы, а по ее прямому приказу и выполняют польские геополитические задачи», — пояснил собеседник ФАН.
Подполковник заявил, что Польша еще с 2014 года является одной из сторон конфликта. По этой причине она полностью разделяет ответственность киевского режима за конфликт и военные преступления в его рамках.
«Отсутствие в боевых порядках ВСУ подразделений под польским флагом дает возможность Варшаве "соскочить", когда Киев проиграет. Но задокументированное на сегодняшний день участие военных-"ляхов" на стороне украинской армии дает достаточно оснований для отношения к этому государству как к недружественному», — подытожил он.
Ранее Алексей Селиванов обозначил ФАН роль разведки США в конфликте на Украине. По словам эксперта, она является глазами, ушами и мозгом ВСУ.