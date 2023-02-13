Варшава еще с 2014 года является одной из сторон конфликта на Украине. Польские подразделения не поднимают свой флаг открыто, лишь чтобы «соскочить», когда Киев проиграет. Об этом сообщил экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.