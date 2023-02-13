Разведчик Жюйе: Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отдал США все контракты на восстановление страны. Франция осталась «с носом», сообщил в интервью Boulevard Voltaire экс-разведчик службы DGSE Ален Жюйе.
Он напомнил, что Париж выделил киевским властям порядка 7,5 млрд евро. Но Зеленский распорядился, чтобы восстановлением Украины после конфликта занялся крупнейший американский пенсионный фонд под названием Black Rock.
«А это значит, что все опять будут делать американцы, а мы останемся с носом — как это уже было на Балканах, то есть в Боснии и других странах региона», — посетовал Жюйе.
Киевская школа экономики ранее обнародовала аналитический отчет, оценив потери Украины в 108 млрд долларов. Но на восстановление страны потребуется 750 млрд долларов, считают эксперты. Аналогичные цифры называл премьер Украины Денис Шмыгаль.