Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российский бордер-колли Торин помог найти пятерых пострадавших в Турции

Происшествия
Российский бордер-колли Торин помог найти пятерых пострадавших в Турции

Собака башкирской кинологической службы по прозвищу Торин нашла в Турции пятерых пострадавших в результате землетрясений. Об этом сообщает госкомитет по ЧС Республики Башкортостан.

Пять пострадавших было обнаружено башкирскими спасателями за последние дни. Двух из них разыскал Торин.

Добровольцы-спасатели из Башкирии продолжают работу в турецком Кахраманмараше. Ранее сообщалось, что они спасли семью из трех человек.

В ведомстве подчеркнули РИА Новости, что Торин относится к породе бордер-колли. Собака добрая и умная. В госкомитете также уточнили, что скоро командировка спасателей и Торина завершится.
турция спасатели бордер-колли
Военкоры ФАН
Лучшие в аду