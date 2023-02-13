Российский бордер-колли Торин помог найти пятерых пострадавших в Турции

Собака башкирской кинологической службы по прозвищу Торин нашла в Турции пятерых пострадавших в результате землетрясений. Об этом сообщает госкомитет по ЧС Республики Башкортостан.
Пять пострадавших было обнаружено башкирскими спасателями за последние дни. Двух из них разыскал Торин.
Добровольцы-спасатели из Башкирии продолжают работу в турецком Кахраманмараше. Ранее сообщалось, что они спасли семью из трех человек.
В ведомстве подчеркнули РИА Новости, что Торин относится к породе бордер-колли. Собака добрая и умная. В госкомитете также уточнили, что скоро командировка спасателей и Торина завершится.