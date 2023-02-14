«В любом месте главное люди»: депутат Бутина посетила «ЧВК Вагнер Центр»

Депутат Государственной думы XII созыва Мария Бутина посетила «ЧВК Вагнер Центр». Во время визита она подарила организации книгу собственного сочинения «Тюремный дневник».
Бутина отметила, что больше всего ее впечатлили люди, работающие в центре. По ее словам, именно тут она встретила специалистов с горящими глазами. Кроме того, Бутина обратила внимание, что сейчас в «ЧВК Вагнер Центре» готовят специалистов-аналитиков, в которых остро нуждается Россия.
«В какой бы мы кабинет или офис не заходили, в них все ребята горят своими идеями. Я давно не видела в организации, ну уж точно не в бизнес центре, такое количество реально заинтересованных в своем деле глаз. Это первое. Потому что я считаю, что в любом месте главное не стены, а люди. И я вижу, что здесь ведется подбор лучших из лучших. И я уверена, что у центра большое будущее», — заявила депутат.
Также во время визита Мария Бутина подарила центру собственную книгу, в которой описано ее пребывание в тюрьме США, куда она попала по обвинению в работе иностранным агентом в стране. Депутат после передачи презента выразила благодарность предпринимателю Евгению Пригожину за содействие по освобождению ее из заключения.
«Мы были в полном отчаянии (семья Бутиной. — Прим. Ред.), я никогда до этого не сталкивалась никаким образом с Пригожиным, но человек просто взял и помог. Для меня это дорогого стоит. Знаете, есть такая поговорка «Хороша ложка к обеду». Вот это было очень к обеду. Это было, когда я почти потеряла надежду, но потом увидела, что есть государственные усилия, и есть просто человек, который взял и подержал меня. Мог этого не делать, мы были не знакомы, но он взял и поддержал», — заключила Бутина.
Кроме того, депутат анонсировала выход второй части книги «Тюремный дневник». По словам Бутиной, она уже сейчас активно работает над написанием продолжения, поэтому, скорее всего, читатели смогут увидеть произведение ближе к концу этого года.