«В любом месте главное люди»: депутат Бутина посетила «ЧВК Вагнер Центр»

Бутина отметила, что больше всего ее впечатлили люди, работающие в центре. По ее словам, именно тут она встретила специалистов с горящими глазами. Кроме того, Бутина обратила внимание, что сейчас в «ЧВК Вагнер Центре» готовят специалистов-аналитиков, в которых остро нуждается Россия.