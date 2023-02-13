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Вассерман назвал причину увеличения продолжительности жизни в России

Вассерман назвал причину увеличения продолжительности жизни в России

Сфера здравоохранения в России за последние годы сильно шагнула вперед. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 лет, младенческая смертность при этом снизилась.

«Большая часть успехов по части увеличения продолжительности жизни связана с медициной, которая входит в спектр обязанностей Голиковой, так что ей, безусловно, есть чем похвастать, — заметил Вассерман. — За последние годы качество здравоохранения у нас действительно улучшилось — правда, случилось это после весьма ощутимого провала, связанного с так называемой «оптимизацией», в ходе которой было нарублено немало дров».

Депутат отметил, что нынешнее повышение продолжительности жизни связано как раз с тем, что «допущенные перегибы постепенно устраняются».

Ранее Вассерман опроверг влияние замедления вращения ядра Земли на землетрясение в Турции.
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