В Германии началось обучение украинских военных управлению танками Leopard-2. События дня

Председатель Минобороны ФРГ Надине Клюгер сообщила о начале обучения украинских военных управлению танками Leopard-2. Сообщив при этом, что подготовка будет идти в ускоренном режиме, так как первый танковый батальон уже планируют отправить на Украину не более чем через четыре месяца.