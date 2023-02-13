В Германии началось обучение украинских военных управлению танками Leopard-2. События дня

Председатель Минобороны ФРГ Надине Клюгер сообщила о начале обучения украинских военных управлению танками Leopard-2. Сообщив при этом, что подготовка будет идти в ускоренном режиме, так как первый танковый батальон уже планируют отправить на Украину не более чем через четыре месяца.
Примечательно высказывание главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который заявил, что поставки Киеву даже самолетов не сделают НАТО стороной конфликта. Отметив, что вопрос передачи истребителей Украине будет обсуждаться на встрече министров обороны Альянса в Брюсселе уже 14 февраля.
Сегодня мировые СМИ облетел новый случай чудесного спасения ребёнка из-под завалов в Турции. В пострадавшем от землетрясения Адыямане спасатели смогли достать из-под разрушенного здания 4-летнюю девочку.Сообщается, что она пробыла под завалами 178 часов, об этом 13 февраля написал в своём Телеграмм-канале турецкий министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции приближается 32 тысячам.