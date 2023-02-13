Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Состояние госпитализированного отца Филиппа Киркорова улучшается

Общество
Состояние госпитализированного отца Филиппа Киркорова улучшается

Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что отец артиста Бедрос чувствует себя лучше, но еще находится под наблюдением врачей.

По словам Успенской, 90-летний болгарский певец чувствует себя лучше и находится в отличном настроении, несмотря на госпитализацию и продолжающееся медицинское обследование.

Представитель Киркорова-младшего также отметила, что диагноз отца артиста еще неизвестен, но врачи продолжают наблюдать за знаменитостью, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале января Бедроса Киркорова госпитализировали с затрудненным дыханием и низким давлением. Врача вызвала сиделка артиста.
киркоров семья госпитализация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду