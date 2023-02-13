Состояние госпитализированного отца Филиппа Киркорова улучшается

Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что отец артиста Бедрос чувствует себя лучше, но еще находится под наблюдением врачей.
По словам Успенской, 90-летний болгарский певец чувствует себя лучше и находится в отличном настроении, несмотря на госпитализацию и продолжающееся медицинское обследование.
Представитель Киркорова-младшего также отметила, что диагноз отца артиста еще неизвестен, но врачи продолжают наблюдать за знаменитостью, пишет РИА Новости.
Напомним, в начале января Бедроса Киркорова госпитализировали с затрудненным дыханием и низким давлением. Врача вызвала сиделка артиста.