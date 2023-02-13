Суд не рассмотрел вопрос о выдворении гулявшей с теленком по Красной площади американки

Суд в Москве отказался от рассмотрения вопроса о выдворении гражданки США Алисии Дей, гулявшей с теленком по Красной площади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Там отметили, что соответствующие материалы были составлены с нарушениями. Решение об отказе в рассмотрении вынес Троицкий суд Москвы. В настоящий момент Алисия Дей находится в спецприемнике. По словам американки, у нее нет жалоб на условия содержания.
Напомним, что американка попала в поле зрения российских правоохранителей после того, как пришла на Красную площадь с теленком. Женщина решила там выгулять парнокопытное и попала за решетку. На иностранку составили протокол о нарушении порядка пребывания в России, в соответствии с которым ей может грозить выдворение из страны.