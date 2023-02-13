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Партия дизеля из США впервые поступила на Украину

Экономика
Партия дизеля из США впервые поступила на Украину

Украина впервые импортировала американский дизель: первая партия топлива поступила в страну в феврале, передает Enkorr.

По данным издания, поставку дизеля реализовывала компания «Укрпалетсистем», а производителем значится Marathon Petroleum Company.

Из США вышел танкер с максимальной загрузкой в 100 тыс. тонн. Вначале он прибыл в порт Гамбурга, откуда дизель перевозился маленькими партиями в Польшу, и уже оттуда на Украину. Сумма контракта не раскрывается.

Ранее стало известно, что Индия закупает у России нефть, перерабатывает ее и поставляет топливо в страны ЕС, законно обходя таким образом санкционные запреты.
США Украина дизельное топливо
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