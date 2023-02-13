Юрист Хаминский: Куда бежать и кому жаловаться, или как горожанам пережить снегопад

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, куда люди могут пожаловаться, чтобы коммунальные службы перешли в авральный режим.
Как снег на голову. Эта присказка обычно произносится в переносном значении, когда наступление обычных вроде бы событий застает нас врасплох. Но хотя к снегу зимой мы должны быть готовы почти полгода в году, неожиданный снегопад часто доставляет множество хлопот и неудобств.
«Снегопад сам по себе – вещь не столько неприятная, сколько опасная. На крышах нарастают снежные и ледяные глыбы, которые могут запросто обвалиться и нанести травмы, в том числе смертельные, находящимся внизу гражданам. Снежная каша на дорогах способствует заторам, а раскатанный на дорожном покрытии лед грозит ростом дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают и автомобили, и люди. В результате обледенения проводов и падения не выдержавших снежного покрова деревьев без электричества могут оказаться целые микрорайоны. Винить во всем непогоду, конечно, дело бесперспективное, но разобраться, кто отвечает за последствия на земле, можно и нужно», — рассказал Хаминский.
По его словам, в первую очередь следует понять, кто отвечает за ту или иную дорогу или тротуар. Обычно, все, что касается придомовой территории, относится к ведению управляющей компании, обслуживающий дом. Именно ее сотрудники должны обеспечить безопасность граждан, выходящих из дома. Далее идут внутриквартальные территории. Это уже компетенция управы или иного органа, представляющего районную власть. Глава управы заключает государственный контракт с различными организациями, в распоряжении которых должна иметься малая уборочная техника. Крупные дорожные магистрали, такие как улицы и проспекты, обслуживаются непосредственно городскими и привлеченными коммунальными службами. Эти организации имеют на балансе весь арсенал дорожной техники, способной справиться с любой стихией.
Что делать, если начался снегопад, а уборка еще не началась?
В любом случае говорит Хаминский, не паниковать. Если коммунальщики действуют четко и слажено, они запрашивают метеосводку, чтобы определить наиболее эффективное время начала работ. Но на всякий случай, особенно, если к этому есть повод, предусмотрительные граждане могут официально обратиться в управляющую компанию, управу и администрацию города. Сделать это можно по телефону и затем продублировать письменно посредством электронной почты. И здесь важный момент заключается в том, что уборка снега относится к оплачиваемым услугам, независимо от источника финансирования.
Поэтому за любой причиненный вследствие ненадлежащей уборки снега вред придется нести не только гражданскую, но и уголовную ответственность, которая предусмотрена ст. 238 УК РФ. В целях профилактики напомнить об этом ответственным лицам будет нелишним.
При этом не стоит забывать, что в согласно закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в случае снегопада, паводка, тумана, ливневых дождей и других природных явлений граждане должны проявлять должную осмотрительность, иначе говоря – не лезть на рожон. Тем более, что местные подразделения МЧС практически всегда информируют об этом всеми доступными способами. Иногда лучше опоздать, но сохранить здоровье и жизнь.
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