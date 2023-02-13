Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Глава российского государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Федерации страны. Информация об этом была обнародована 13 февраля.
В ходе мероприятия президент России обратился к руководителю внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову и попросил его выступить с докладом относительно визита в африканские государства.
«Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита "Россия — Африка" и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не станет участником Мюнхенской конференции по безопасности. Уточняется, что организаторы мероприятия не пригласили дипломата на форум.