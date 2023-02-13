Власти ЦАР в Международный день радио призвали СМИ популяризировать национальное единство

Банги, 13 февраля. Правительство ЦАР призвало радиостанции, вещающие на территории республики, работать на поддержание мира и единства в стране.
Соответствующее коммюнике выпустил Высший совет по коммуникации в честь Международного дня радио. Чиновники рекомендовали СМИ продолжать качественный отбор материалов, которые бы отражали истинное положение дел в государстве.
Госслужащие заявили, что радиостанции должны отказаться от антиправительственной агитации и сконцентрироваться на темах, которые консолидируют общество. Редакторам эфиров следует обратить особое внимание на выпуск передач, посвященных национальному единству и патриотизму.
Ранее сотрудники Международного информационного агентства «Россия сегодня» организовали круглый стол, на котором обсудили с представителями радиовещательных компаний Черного материка современные вызовы индустрии. Телемост собрал участников из Алжира, Мали, Сенегала, Республики Конго и ДРК.
Кроме того, отечественные специалисты представили аудитории проект эфира на французском языке Sputnik Afrique. По словам экспертов, инициатива направлена на развитие взаимного сотрудничества в сфере СМИ.