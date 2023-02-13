Госсекретарь США Блинкен может встретиться с китайским коллегой в Мюнхене

Ранее ВВС США сбили объект, находящийся над территорией страны, заявив, что аэростат используется Пекином для слежки. Китайские власти назвали недопустимыми действия Вашингтона и напомнили о множестве американских летающих объектов, замеченных над КНР в течение 2022 года.