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Госсекретарь США Блинкен может встретиться с китайским коллегой в Мюнхене

Политика
Госсекретарь США Блинкен может встретиться с китайским коллегой в Мюнхене

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции по безопасности может встретиться с китайским коллегой Ван И, сообщает Bloomberg.

Это будет первая встреча представителей двух стран с момента инцидента с аэростатом КНР, который привел к всплеску напряженности.

«Госсекретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на конференции по безопасности позже на этой неделе», — пишет американское издание.

Ранее ВВС США сбили объект, находящийся над территорией страны, заявив, что аэростат используется Пекином для слежки. Китайские власти назвали недопустимыми действия Вашингтона и напомнили о множестве американских летающих объектов, замеченных над КНР в течение 2022 года.
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