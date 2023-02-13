Госсекретарь США Блинкен может встретиться с китайским коллегой в Мюнхене

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции по безопасности может встретиться с китайским коллегой Ван И, сообщает Bloomberg.
Это будет первая встреча представителей двух стран с момента инцидента с аэростатом КНР, который привел к всплеску напряженности.
«Госсекретарь Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И на конференции по безопасности позже на этой неделе», — пишет американское издание.
Ранее ВВС США сбили объект, находящийся над территорией страны, заявив, что аэростат используется Пекином для слежки. Китайские власти назвали недопустимыми действия Вашингтона и напомнили о множестве американских летающих объектов, замеченных над КНР в течение 2022 года.