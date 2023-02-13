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Постпред РФ при ООН Кузьмин: ВСУ используют западное оружие для обстрелов школ и больниц

Армия
Постпред РФ при ООН Кузьмин: ВСУ используют западное оружие для обстрелов школ и больниц

США и их союзники нарушают международное право, поскольку поставляемое ими Украине оружие используется ВСУ для обстрелов школ и больниц.

С таким заявлением выступил постпред России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совбеза организации. По его словам, декларацию безопасности школ игнорируют те страны, которые приняли по ней обязательства, в частности, — Украина.

«Видим и фиксируем постоянные нападения и обстрелы со стороны ВСУ школ и больниц, превращение их в укрепрайоны, использование в военных целях», — сообщил Кузьмин.

Он добавил, что передающие Украине оружие США, Британия и Франция являются соучастниками совершаемых ВСУ преступлений.
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