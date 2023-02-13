Школьницу жестоко избили в Карелии под песню иноагента Моргенштерна

Школьницу жестоко избили ногами в карельском городе Сегеж. Физическая расправа над шестиклассницей происходила под песню рэпера Моргенштерна✱ (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Об инциденте стало известно из региональных пабликов в соцсетях.
Очевидцы потасовки сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как несколько 15-летних девочек выясняют отношения с другой девочкой. В какой-то момент одна из несовершеннолетних стала избивать жертву ногами по голове и лицу. При этом стоявшие рядом не остановили ее.
Представители потерпевшей обратились в полицию. По факту избиения в Сегеже проводится проверка. Правоохранители ждут заключения судебно-медицинской экспертизы, на основании которого будет принято процессуальное решение.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами