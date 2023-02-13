Школьницу жестоко избили в Карелии под песню иноагента Моргенштерна

Очевидцы потасовки сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как несколько 15-летних девочек выясняют отношения с другой девочкой. В какой-то момент одна из несовершеннолетних стала избивать жертву ногами по голове и лицу. При этом стоявшие рядом не остановили ее.