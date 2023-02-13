Начальник штаба сухопутных войск Франции высоко оценил уровень подготовки бойцов ЧВК «Вагнер»

Ранее представитель Москвы в Банги Александр Бикантов заявил, что сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) внесли большой вклад в нормализацию обстановки в регионе. Дипломат подчеркнул, что подобные успехи напрямую связаны с военно-техническим сотрудничеством двух стран.