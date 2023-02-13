Париж, 13 февраля. Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль высоко оценил боеспособность подразделений ЧВК «Вагнер» на Украине и в Африке.
По словам представителя высшего военного руководства Пятой республики, «музыканты» являются грозным противником. Они готовы заплатить любую цену, чтобы достичь победы.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что бойцы выполняют задачу по обеспечению безопасности на территории определенных стран Африки. Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил их уровень профессионализма.
Российские специалисты, которых часто причисляют к ЧВК «Вагнер», консультируют личный состав армий Мали (FAMa) и ЦАР (FACA). Благодаря деятельности отечественных инструкторов, центральноафриканские подразделения восстановили мирную жизнь на западе республики.
Ранее представитель Москвы в Банги Александр Бикантов заявил, что сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) внесли большой вклад в нормализацию обстановки в регионе. Дипломат подчеркнул, что подобные успехи напрямую связаны с военно-техническим сотрудничеством двух стран.