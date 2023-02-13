Сбежавший за рубеж тиктокер Даня Милохин продал свой розовый Maybach

По данным Super, Милохин избавился от авто всего за несколько дней до Нового года. Сделка в размере 7 миллионов рублей состоялась 28 декабря. За два года эксплуатации транспорта пробег увеличился с 52 до 153 тысяч километров. Чтобы побыстрее найти покупателя, розовая пленка была снята.