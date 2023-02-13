Сбежавший за рубеж тиктокер Даня Милохин продал свой розовый Maybach

Сбежавший из России блогер и тиктокер Даня Милохин продал свой розовый Mercedes-Maybach. Автомобиль был выкуплен за 7 миллионов рублей.
По данным Super, Милохин избавился от авто всего за несколько дней до Нового года. Сделка в размере 7 миллионов рублей состоялась 28 декабря. За два года эксплуатации транспорта пробег увеличился с 52 до 153 тысяч километров. Чтобы побыстрее найти покупателя, розовая пленка была снята.
«За машину нестыдно, в очень хорошем состоянии. Без ДТП, обслуживалась только у официалов, на ТО денег не жалели», — писали в объявлении.
На данный момент Милохин живет в Дубае. Оттуда блогер выкладывает ролики в компании друзей, в числе которых мелькает рэп-исполнитель Моргенштерн✱ (внесен в реестр иноагентов в РФ).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами