Депутат Госдумы Калашников: навязывать какой-то псевдопатриотизм не хочу

Должны ли чиновники демонстрировать образцовое с точки зрения морали и нравственности поведения? Большинство представителей власти, которых уже опросила наша редакция, считают инициативу актуальной. А вот глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что каждый из депутатов волен ездить туда куда он хочет.