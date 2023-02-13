Депутат Госдумы Калашников: навязывать какой-то псевдопатриотизм не хочу

Инициатива запретить представителям депутатского корпуса покидать Россию для отдыха во время специальной военной операции, нашла широкую поддержку в стране. Ограничение не касается дипломатических и рабочих командировок.
Поводом для такого предложения стали скандальные публикации в социальных сетях некоторых чиновников, на которых они с удовольствием проводили время за границей в непростое время для страны.
Должны ли чиновники демонстрировать образцовое с точки зрения морали и нравственности поведения? Большинство представителей власти, которых уже опросила наша редакция, считают инициативу актуальной. А вот глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что каждый из депутатов волен ездить туда куда он хочет.
«Кто куда хочет, пусть туда и ездит. Меня это совершенно не волнует. В этом смысле навязывать им какой-то псевдопатриотизм тоже не хочу. Все депутаты прошли определенную школу жизни и они способны провести себе эти "красные линии". Чего мне их воспитывать?», — сказал он ФАН.
Таким образом Калашников намекает на сознательность и чувство ответственности своих коллег. Не занимая при этом осуждающую позицию. Сам политик рассказал, что предпочитает отдыхать в России, на Байкале и на Черном море.
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