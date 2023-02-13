МВД Грузии возбудило дело после взрыва мины в Черном море у берегов Батуми

Правоохранители отметили, что виновным предстоит ответить перед законом по части 1 статьи 229 УК Грузии. По словам стражей порядка, сразу после инцидента сигнал о случившемся поступил в Центр управления общественной безопасности. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МВД, в том числе саперы и пожарные, добавили в ведомстве.