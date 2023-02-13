МОК рекомендовал коалиции стран перестать требовать недопуска россиян до Игр-2024

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) настоятельно рекомендовали странам, которые выступают против допуска россиян и белорусов до Игр-2024, не подписывать никакие бумаги с требованием отстранить спортсменов от участия в Олимпиаде в Париже.
Специальные письма были разосланы только тем Национальным олимпийским комитетам (НОК), которые по итогам саммита 10 февраля создали коалицию, выступающую против возвращения российских и белорусских атлетов на международную арену. По информации министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, сразу 35 стран проголосовали против участия россиян и белорусов в Играх-2024, пишет Spiegel.
Ранее президент МОК Томас Бах раскритиковал украинские власти, которые потребовали полной изоляции россиян и белорусов. Немец признался, что разочарован действиями чиновников Киева.