МОК рекомендовал коалиции стран перестать требовать недопуска россиян до Игр-2024

Специальные письма были разосланы только тем Национальным олимпийским комитетам (НОК), которые по итогам саммита 10 февраля создали коалицию, выступающую против возвращения российских и белорусских атлетов на международную арену. По информации министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, сразу 35 стран проголосовали против участия россиян и белорусов в Играх-2024, пишет Spiegel.