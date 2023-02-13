Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

The Times: в НАТО перестали воспринимать Великобританию как мощную военную силу

Армия
The Times: в НАТО перестали воспринимать Великобританию как мощную военную силу

Руководство НАТО в качестве ключевых ответственных за защиту Европы назначили немецкую армию, а не британскую. Об этом рассказал The Times рассказал обозреватель Эдвард Лукас.

«Позор, что НАТО предпочли отдать руководство объединенной оперативной группой Германии с ее слабой армией, а не британским ВС», — говорится в статье.

Лукас объяснил, что Великобритания столкнулась с острой нехваткой оружия и военной техники из-за поставок вооружения Украине. Поэтому США больше не воспринимают британские вооруженные силы как первоклассную армию и не доверили ей роль главной военной силы на европейском континенте, резюмирует обозреватель.
нато Украина британия вс британии германия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду