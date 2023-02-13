The Times: в НАТО перестали воспринимать Великобританию как мощную военную силу

Руководство НАТО в качестве ключевых ответственных за защиту Европы назначили немецкую армию, а не британскую. Об этом рассказал The Times рассказал обозреватель Эдвард Лукас.
«Позор, что НАТО предпочли отдать руководство объединенной оперативной группой Германии с ее слабой армией, а не британским ВС», — говорится в статье.
Лукас объяснил, что Великобритания столкнулась с острой нехваткой оружия и военной техники из-за поставок вооружения Украине. Поэтому США больше не воспринимают британские вооруженные силы как первоклассную армию и не доверили ей роль главной военной силы на европейском континенте, резюмирует обозреватель.