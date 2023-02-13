Буркинийский режиссер взял гран-при Африканского кинофестиваля

Уагадугу, 13 февраля. Режиссер из Буркина-Фасо Салам Зампалигре получил гран-при на 12-м ежегодном фестивале африканского кино.
Мероприятие прошло в египетском городе Луксор. Международное жюри высоко оценило ленту Зампалигре, отдав ему серебряную награду в категории «Документальный фильм».
Лента «Такси, кино и я» носит автобиографический характер. Главный герой – буркинийский водитель, который становится режиссером-любителем.
Власти в Уагадугу уделяют серьезное внимание развитию национального кинематографа. Министр связи, культуры, искусства и туризма республики Жан Эммануэль Уэдраого на очередном заседании ведомства распорядился выделить средства на поддержку киноиндустрии.
По словам чиновника, финансирование пойдет на проведение ежегодного международного фестиваля FESPACO, который проходит в Буркина-Фасо с 1969 года. Общая сумма дотаций составила более 2,5 миллиона долларов.
Организационный комитет мероприятия определил конкурсную программу, в которую вошли более 1124 лент режиссеров Черного континента. Президент страны Ибрагим Траоре предложил для праздника, который стартует 25 февраля, девиз «Африканское кино и культура мира».