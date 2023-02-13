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Медики диагностировали коронавирус у 75-летней супруги британского короля Карла III

Общество
Медики диагностировали коронавирус у 75-летней супруги британского короля Карла III

Жена британского монарха Карла III королева-консорт Камилла Паркер-Боулз заболела коронавирусной инфекцией. О поставленном ей диагнозе сообщил Букингемский дворец.

По его данным, у 75-летней супруги короля замечены симптомы простуды. Ее тест на COVID-19 оказался положительным. Королева-консорт уже болела коронавирусом год назад, успешно излечившись от инфекции.

Напомним, начале января британский принц Гарри назвал опасной свою мачеху, королеву-консорта Камиллу, поскольку она якобы тайно передает информацию таблоидам с целью улучшить собственный имидж.
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