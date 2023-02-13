Дочери Василия Шукшина отсудили у театра Надежды Бабкиной 600 тысяч рублей

Басманный суд Москвы обязал театр «Русская песня» народной артистки России Надежды Бабкиной выплатить 600 тысяч рублей дочерям писателя Василия Шукшина за незаконное использование спектакля «Калина красная».
Исковое заявление дочерей Шукшина Ольги и Екатерины было удовлетворено частично. В качестве компенсации за нарушение авторских прав наследницы писателя получат 600 тысяч рублей от театра, основанного Бабкиной.
«Истцы требовали полностью снять спектакль с показа, но суд отказался это сделать», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
Напомним, Екатерина Шукшина ранее сообщила, что у «Русской песни» закончилась лицензия на использование спектакля «Калина красная» и театр незаконно использовал постановку, авторство которой принадлежит ее отцу.