Данные о жалобах Выходцевой на дом престарелых опровергли в департаменте соцзащиты Москвы

Актриса Инна Выходцева получила все необходимые вещи в Доме ветеранов сцены имени Яблочкиной. Об этом сообщили в департаменте труда и соцзащиты Москвы в ответ на слухи о якобы неподобающих условиях содержания заслуженной артистки России.
Ранее в Сети появилась информация, что Выходцева жалуется на нехватку внимания и отсутствие личных вещей. Однако в департаменте ответили, что в учреждении ее обеспечили всем необходимым: домашней и верхней одеждой, средствами гигиены, обувью и другими вещами. Кроме того, племянник скоро отвезет актрису домой, чтобы та смогла забрать вещи, которые ей нужны.
«В любом стационарном учреждении запрета на посещение проживающих и общение с ними по телефону нет. С актрисой может встретиться любой человек, однако только при условии ее личного согласия», — цитирует сообщение ведомства «Газета.Ru».
В департаменте также сообщили, что 88-летняя актриса получает необходимую медицинскую помощь и уход. Она общается с другими проживающими и посещает различные мероприятия, которые проводятся в Доме ветеранов.