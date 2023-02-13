Данные о жалобах Выходцевой на дом престарелых опровергли в департаменте соцзащиты Москвы

Ранее в Сети появилась информация, что Выходцева жалуется на нехватку внимания и отсутствие личных вещей. Однако в департаменте ответили, что в учреждении ее обеспечили всем необходимым: домашней и верхней одеждой, средствами гигиены, обувью и другими вещами. Кроме того, племянник скоро отвезет актрису домой, чтобы та смогла забрать вещи, которые ей нужны.