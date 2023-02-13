Немецкий турист украл у россиянки солнцезащитные очки за 800 долларов в Таиланде

Все случилось в провинции Сураттхани в Южном Таиланде. Потерпевшая немедленно обратилась в полицию, подчеркнув, что ее очки стоили порядка 800 долларов. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и заметили, как 31-летний мужчина схватил аксессуар, который гражданка РФ оставила на стуле, и скрылся.