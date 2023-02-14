Заявления об острой нехватке боеприпасов у ВСУ не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН заявил военный аналитик газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Глава НАТО Йенс Столтенберг в ходе недавней пресс-конференции сообщил, что в течение «беспрецедентной» военной помощи Украине страны-участницы Североатлантического альянса и Евросоюза истощили свои запасы вооружения и оборудования. Украинские военные при этом испытывают дефицит боеприпасов.
Журналисты Financial Times со ссылкой на представителя западной разведки уточнили, что ВСУ ежедневно совершают порядка 50 тысяч артиллерийских выстрелов. Это количество эквивалентно ежегодному объему боеприпасов, которое заказывает небольшая европейская страна в мирное время.
По словам Столтенберга, сегодняшний уровень израсходования украинскими военными боеприпасов во многом превышает темпы производства. По словам собеседника ФАН, если бы это было правдой, сегодня бы уменьшилась интенсивность обстрелов российских позиций и территорий Донбасса.
«Я должен сказать, что здесь очень много блефа, именно политического. Мне кажется, что это связано со скрытой, обратной стороной призыва. О том, что надо еще побольше и побольше доставлять боеприпасов на Украину, а у ВСУ они сегодня фактически бездонные. Поскольку все страны бывшего варшавского договора потихоньку делятся с Украиной своими запасами», — объяснил эксперт.
Глава альянса как раз отметил, что снабжение украинских военных сейчас «важнее соблюдения стандартов по поддержанию уровня запасов». Осенью прошлого года министры обороны стран НАТО договорились увеличить объемы собственного вооружения и оборудования.
«На войне есть такой приём, как дезинформация или введение в противника в заблуждение, чтобы он радовался. Ничего подобного украинская армия сегодня не испивает. Более 30 стран западного военного блока накачивают ВСУ оружием. И мы не должны покупаться на эту дешевую информацию», — заключил Баранец.
Ранее сообщалось, что странные блока НАТО хотят увеличить объемы находящихся на хранении вооружений, включая снаряды для РСЗО и артиллерии, которые уже истощились. Решение об этом будет принято на саммите Альянса, которое планируется провести в июле текущего года.