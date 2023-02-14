Ранее сообщалось, что странные блока НАТО хотят увеличить объемы находящихся на хранении вооружений, включая снаряды для РСЗО и артиллерии, которые уже истощились. Решение об этом будет принято на саммите Альянса, которое планируется провести в июле текущего года.