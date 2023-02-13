Лес, тепловизоры, генераторы и мед отправили в зону СВО из Вологодского округа

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников сообщил, что бойцам в зоне СВО отправили партию гуманитарной помощи. В ее список вошли лес для строительства, тепловизоры, генераторы и мед. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вологодского округа в понедельник, 13 февраля.