Лес, тепловизоры, генераторы и мед отправили в зону СВО из Вологодского округа

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников сообщил, что бойцам в зоне СВО отправили партию гуманитарной помощи. В ее список вошли лес для строительства, тепловизоры, генераторы и мед. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вологодского округа в понедельник, 13 февраля.
«Очередная партия гуманитарной помощи отправлена нашим ребятам в зону СВО. Мы очень серьезно отнеслись к этой работе. По поручению Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова мы отработали доставку леса, который будет использоваться для строительства безопасных укреплений для наших ребят. Для копки траншей отправили экскаватор», — сказал Жестянников.
По его словам, в зону СВО отправили тепловизоры и высокоточное оборудование для управления квадрокоптерами, генераторы, строительные материалы, инструменты, запасные части, медикаменты, печки и рации, 10 поддонов топливных брикетов. Об этих вещах просили командиры вологодских подразделений.
Также ради обеспечения подразделений бензином заключили договор с автозаправкой.
Жители округа отправили бойцам 500 кг меда и 700 кг продуктов. Солдатам также отправляют письма и открытки ко Дню защитника Отечества. К посылкам прилагают и спецвыпуск газеты «Маяк», в которых напечатали письма и приветы от родных.
Жестянников добавил, что бойцам будут помогать и в будущем.