Актеры «Джокера-2» пожаловались на невыносимые условия работы

По словам представителей массовки, им приходится быть на месте съемок более двух часов. За это время им не предоставляют перерыв, не дают отойти в туалет или сделать несколько глотков воды, передает TMZ. Статисты подчеркнули, что особо остро проблемы с условиями работы появляются во время настройки камеры. Отмечают, что предыдущие неудачные случаи просьб отойти в уборную заканчивались руганью.