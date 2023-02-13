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Ветеран разведки Риттер: Россия получила от США неожиданный подарок

Политика
Ветеран разведки Риттер: Россия получила от США неожиданный подарок

Соединенные Штаты открыли России путь к развитию, сами того не подозревая. Таким мнением поделился ветеран американской разведки Скотт Риттер на своем YouTube-канале.

Военный эксперт отметил, что после распада СССР Вашингтон начал активное сотрудничество с Москвой, передает «ПолитРоссия». По его словам, США рассчитывали на дешевые энергоресурсы и подчинение себе постсоветского пространства.

Однако в 2007 году президент РФ Владимир Путин разрушил планы Белого дома. Во время Мюнхенской конференции глава государства заявил о необходимости перехода мира к многополярной системе.

Американская сторона осталась недовольна таким посылом Путина и начала провокации в адрес России, утверждает Риттер. Тогда Москва осознала, что намеченная ею линия оказалась верной.

«Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», — объяснил ветеран разведки.

Напомним, ранее Владимир Путин в ходе встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявил, что Россия непременно одержит верх на Украине.
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