Йельский профессор предложил избавить Японию от пожилых с помощью массового самоубийства

Многие эксперты считают, что профессор своими замечаниями посеял в головах опасные идеи. Особенно на фоне того, что у Японии низкий уровень рождаемости и высочайший государственный долг. При этом политики страны все чаще беспокоятся, как выполнять растущие пенсионные обязательства.