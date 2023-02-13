Йельский профессор предложил избавить Японию от пожилых с помощью массового самоубийства

Профессор из Йельского университета Юсуке Нарита предложил радикальный способ решить проблему старения японского общества.
По его словам, его идея точно не понравится мирным гражданам, которые хотят встретить тихую старость. Нарита уверен, что омолодить социум возможно только с помощью пропаганды массового суицида.
«Я считаю, что единственное решение вырисовывается довольно ясно. Что это, если не массовое самоубийство и своего рода «сэппуку» пожилых людей?» — высказался он в одном из выпусков новостей.
Многие эксперты считают, что профессор своими замечаниями посеял в головах опасные идеи. Особенно на фоне того, что у Японии низкий уровень рождаемости и высочайший государственный долг. При этом политики страны все чаще беспокоятся, как выполнять растущие пенсионные обязательства.